Goldman Sachs прогнозирует европейскому бизнесу худший год из-за мирового кризиса

Индекс Stoxx Europe 600, который охватывает около 90% европейских акций в свободном обращении, по итогам 2022 года снизится на 17% до 406 пунктов. Это станет худшим показателем с начала мирового финансового кризиса 2008 года, предает Bloomberg.

«Прогнозисты снизили целевые показатели в прошлом месяце, при этом средний прогноз в 406 пунктов в опросе Bloomberg указывает на снижение индекса Stoxx Europe 600 на 17% в этом году, что является худшим показателем со времен мирового финансового кризиса», — сказано в материале аналитиков Goldman Sachs и Bank of America, который цитирует Общественная служба новостей.

Отмечется, что на это повлияли несколько факторов, в числе которых растущая инфляция в Евросоюзе и ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков стран Европы.

Представитель TFS Derivatives Стефан Эколо считает, что перспективы для бизнеса в регионе будут плачевными.