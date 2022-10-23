IGEDC: Иран поставит России 40 газовых турбин

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Vahid Salemi/AP

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. Об этом сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади, написало агентство Tasnim.

«85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. По этой причине мы (Тегеран) заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства», — сказал Ношади.

В первой половине октября министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд.

Тогда же председатель экономической комиссии Меджлиса (однопалатного парламента исламской республики) Мохаммад Реза Пурэбрахими заявил, что объем поставок товаров из Ирана в Россию, который произошел в период с марта по август, вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Накануне пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ) сообщила о заключении соглашения с Федерацией иранских продовольственных ассоциаций о развитии двусторонней торговли продукцией пищевой промышленности.

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