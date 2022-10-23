SPA: Эр-Рияд запустил национальную инициативу по глобальным цепочкам поставок

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман объявил о запуске национальной инициативы по глобальным цепочкам поставок, сообщило государственное агентство SPA.

Отмечается, что эта инициатива должна помочь в процессе укрепления позиций королевства в качестве основного центра и жизненно важного звена глобальных цепочек поставок.

Для реализации инициативы в первые два года планируют привлечь 40 млрд саудовских риалов ($10,6 млрд).

Во второй половине сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы обеспечения стабильности на глобальном нефтяном рынке.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и президентом Украины Владимиром Зеленским правительство королевства распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам $400 млн.