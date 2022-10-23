Силуанов заявил о необходимости контроля серых схем на рынке табачной продукции

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью РБК, что рынок табачной продукции контролируется недостаточно, на нем много непрозрачных зон, в том числе серый импорт из соседних стран.

«Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», — заявил министр.

По его мнению, табачной сфере необходима такая же система прослеживаемости, контроль за производством и перемещением продукции «как для спиртных напитков». На рынке алкогольных товаров эту функцию выполняет Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

«В табаке все по-другому. Марка есть, а толку нет», — указал Силуанов.

В Минфине отметили, что в сфере производства табака нет «действенных механизмов» из-за разрозненности нормативно-правового регулирования и наделения надзорными полномочиями нескольких ведомств — Минсельхоз, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, Федеральную налоговую инспекцию и Федеральную таможенную службу.

Ранее в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, в нем появилась статья «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию». Госдума рассмотрит проект в первом чтении 26 октября. В Минфине считают, что бюджет получит 100 млрд от ужесточения регулирования табачной отрасли. Новый пункт в бюджете основан на законопроекте, согласно которому компании, которые производят и продают никотинсодержащую продукцию, должны будут получить соответствующую лицензию и зарегистрировать оборудование.