Премьер-министр Саксонии призвал возобновить поставки газа из РФ после украинского конфликта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил в интервью Bild am Sonntag, что по окончании украинского конфликта Германии следует возобновить поставки российского газа, передает ТАСС.

«Когда война завершится, мы должны снова использовать газ из России», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что страна нуждается в долгосрочных контрактах на поставку сжиженного природного газа из США, Катара и других арабских стран, и что Германии пора начать разведывать запасы своего природного газа в Северном море.

Кречмер призвал ЕС, США, Китай, Индию и Японию к «совместным дипломатическим усилиям» по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что «эту войну нужно остановить».

Ранее Германия решила сократить зависимость от российских энергоресурсов: в течение года власти планируют отказаться от угля и нефти, однако газ из России пока требуется стране. По словам главы Минэкономики Германии Роберта Хабека, планируется обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа.

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