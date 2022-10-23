Bloomberg: Россия создает «теневой флот» для обхода грядущего нефтяного эмбарго ЕС

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Reuters

Россия занимается созданием «теневого флота» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают во всем мире, чтобы с его помощью обойти нефтяное эмбарго Евросоюза, стартующее 5 декабря, пишет агентство Bloomberg.

В материале говорится, что несмотря на санкции Запада, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превышают февральские. Отмечается, что поставки в Европу сократились до минимума, в это же время поставки в Азию и в неизвестные направления выросли кратно. Авторы статьи пришли к выводу, что такой рост связан с «теневым флотом» нефтетанкеров, создаваемый Москвой.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — сказал исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

Глава отдела исследований Braemar Ануп Сингх заключает, что для поддержки экспорта нефти в Азию на уровне 4 миллионов баррелей в день Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть. Он отмечает, что торговля танкерами резко возросла перед 5 декабря «со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр».

Агентство заключает, что Россия ведет активную подготовку к перевалке грузов с одного танкера на другой прямо в море с использованием гигантских супертанкеров, которые слишком велики, чтобы выйти из портов Балтийского моря с грузом, поэтому им необходимы малые «танкеры-шаттлы».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентируя сырьевой транзит в азиатские страны.

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