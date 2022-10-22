Российский экспортный центр заявил о намерении развивать двустороннюю торговлю с Ираном

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Федерация иранских продовольственных ассоциаций договорились развивать двустороннюю торговлю продукцией пищевой промышленности. О подписании соответствующего соглашения на полях форума «Сделано в России» сообщила пресс-служба РЭЦ, написало агентство ТАСС.

«Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Федерация иранских продовольственных ассоциаций начинают сотрудничество по развитию двусторонней торговли. Стороны обозначили взаимный интерес в наращивании российско-иранского торгово-экономического сотрудничества», — сказано в сообщении.

Старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова назвала иранский рынок одним из стратегических приоритетов для развития бизнеса.

В первой половине октября председатель экономической комиссии Меджлиса (однопалатного парламента исламской республики) Мохаммад Реза Пурэбрахими сообщил, что объем поставок товаров из Ирана в Россию, который произошел в период с марта по август, вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В середине сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Ибрахимом Раиси заявил, что отношения между Тегераном и Москвой развиваются по всем векторам.