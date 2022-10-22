Вице-премьер Оверчук: Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд

Россия и Белоруссия завершат процесс оформления кредита Минску в пределах $1,5 млрд в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук, написало агентство «Интерфакс».

«По кредиту, который известен как $1,5 млрд, договоренности есть. В принципе, он мог бы быть уже подписан, но пока не завершены бюрократические процедуры. У нас ожидается их завершение на следующей неделе», — сказал Оверчук.

Уточняется, что белорусская сторона собирается взять заем на реализацию проектов в сфере импортозамещения.

В начале октября белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщал, что Минск до конца 2022 года с использованием российских кредитных денег планирует запустить семь проектов на $330 млн «в основном в сфере машиностроения».

На этой неделе пресс-служба Всемирного банка (ВБ) сообщила, что предоставленные Белоруссии или гарантированные ею кредиты от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) перевели в статус необслуживаемых. Такое решение ВБ принял из-за просрочки на сумму $68,43 млн.