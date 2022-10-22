Банки России сообщили о проблемах при проверке заявок на мобилизационные каникулы

АБР: банки в РФ столкнулись с трудностями при проверке заявок на мобилизационные каникулы

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Global Look Press

Российские банки столкнулись с трудностями при проверке желающих получить мобилизационные каникулы. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, написало издание РБК.

Дело в том, что официального механизма проверки обоснованности мобилизационных каникул пока нет.

В документе указали, что на рынке сложилась разная практика приема и верификации заявлений. При этом банкам практически невозможно получить точный ответ от Минобороны, что конкретный клиент может рассчитывать на отсрочку по кредитам из-за мобилизации и участия в военной операции.

Отмечается, что большая часть кредитных организаций пока верят заемщикам, которые утверждают, что им положена отсрочка платежей. Некоторые банки отправляют сотрудников в военкоматы, чтобы проверить, есть ли обратившиеся в списках.

В АБР отметили, что новый механизм проверки и возможность отменить каникулы заработает с 23 ноября.

Накануне сообщалось, что Центробанк России разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных и участников спецоперации, подобный запрос может сделать за военнослужащего человек с доверенностью.

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