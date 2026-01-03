Военные назвали количество сбитых за ночь беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 января сбили 22 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что 12 дронов уничтожено над территорией Крыма, шесть — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники были отражены в четырех районах региона — в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском. Информации о том, что люди могли пострадать, он не привел.

2 января Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили над четырьмя регионами страны и Азовским морем 11 украинских беспилотников самолетного типа.

В новогоднюю ночь беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 получили ранения.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.