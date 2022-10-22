В правительстве Венгрии заявили, что не допустят новых санкций ЕС против российского газа

Кабмин Венгрии не допустит введения Евросоюзом (ЕС) никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским предприятиям. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, написало агентство ТАСС.

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — сказал Гуйяш.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии отметил, что, принимая такое решение, Будапешт руководствуется исключительно прагматическими соображениями в подходе к этому вопросу.

Он также подчеркнул, что это не является ответным жестом в сторону России и наличие контракта с российской государственной энергетической компанией «Газпром» не имеет ничего общего с позицией Венгрии в отношении событий на Украине. Гуйяш напомнил, что республика осуждает действия Москвы в украинском конфликте.

Ранее 22 октября глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гуйяш заявил, что кабмин доволен результатами саммита ЕС, который прошел на этой неделе в Брюсселе, где достигли компромисса по вопросам поставок российского газа.