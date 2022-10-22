В правительстве Венгрии заявили, что не допустят новых санкций ЕС против российского газа

Кабмин Венгрии пообещал не допустить новых санкций ЕС против российского газа

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Bryan R. Smith/AP

Кабмин Венгрии не допустит введения Евросоюзом (ЕС) никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским предприятиям. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, написало агентство ТАСС.

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — сказал Гуйяш.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии отметил, что, принимая такое решение, Будапешт руководствуется исключительно прагматическими соображениями в подходе к этому вопросу.

Он также подчеркнул, что это не является ответным жестом в сторону России и наличие контракта с российской государственной энергетической компанией «Газпром» не имеет ничего общего с позицией Венгрии в отношении событий на Украине. Гуйяш напомнил, что республика осуждает действия Москвы в украинском конфликте.

Ранее 22 октября глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гуйяш заявил, что кабмин доволен результатами саммита ЕС, который прошел на этой неделе в Брюсселе, где достигли компромисса по вопросам поставок российского газа.

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