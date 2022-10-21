Выручка Renault в третьем квартале 2022 года увеличилась на 20,5%

Французская автостроительная компания Renault Group заявила о росте выручки в третьем квартале 2022 года на 20,5%, до €9,8 млрд. Информация об этом указана в отчете компании.

Отмечается, что выручка от продаж автомобилей достигла €9 млрд, взлетев на 21,7%. По всему миру группа смогла реализовать 481 тысячу машин. В Renaul отметили, что считали показатели без учета прибыли от российского концерна «Автоваз» и российского офиса Renault. Крупнейшими рынками для компании по-прежнему являются Франция, Германия и Италия.

23 марта стало известно, что Renault намерена приостановить производственную деятельность в России. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих.

В мае российские активы группы Renault — в том числе завод в Москве — перешли в государственную собственность.

В июле пресс-служба Renault сообщила, что компания получила в первые шесть месяцев 2022 года чистый убыток от прекращения деятельности в России в размере €2,3 млрд. При этом чистый долг группы в связи с уходом из России снизился на €0,5 млрд.