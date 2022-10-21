Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить варианты использования активов РФ для Украины

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Sergei Chuzavkov/AP

Лидеры Евросоюза дали поручение Еврокомиссии по подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ по итогам саммита Евросоюза.

«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — сказано в документе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что ЕС рассмотрит возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.

15 октября глава Минфина Чехии Збынек Станъюра на проходящей в Вашингтоне осенней сессии Всемирного банка и МВФ заявил о поддержке идеи передачи Украине средств с замороженных активов Центробанка России и россиян, попавших под санкции, для восстановления страны.

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