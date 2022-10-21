МИД Ирана призвал своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Ирана призвало своих граждан покинуть территорию Украины ради безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, МИД настоятельно рекомендует иранцам воздержаться от поездок на Украину.

«В связи с эскалацией военного конфликта и усилением нестабильности всем гражданам Ирана рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Граждане, находящиеся сейчас на Украине, также должны покинуть страну ради, чтобы спасти свою жизнь», — говорится в публикации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил Иран в участии в конфликте на территории Украины из-за якобы передачи вооружений Российской Федерации. При этом он не привел каких-либо доказательств, указывающих на то, что Тегеран поставляет оружие Москве.

В последнее время некоторые западные государства и Украина стали активно обвинять Иран в передаче России вооружений, в том числе беспилотников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.