Маск допустил продолжение рецессии в США до весны 2024 года

Спад темпов экономического роста в экономике США может продлиться вплоть до весны 2024 года. В это время в стране будет наблюдаться рецессия, предположил в Twitter американский бизнесмен Илон Маск в ответ на пост сооснователя криптовалюты Dogecoin Билли Маркуса.

Криптопредприниматель спросил у генерального директора компании SpaceX, как долго может продлиться рецессия в США. Маск предположил, что спад американской экономики может продлиться весь следующий год.

«Могу только предположить, но, вероятно, до весны 2024-го», — уточнил Маск.

По словам Маркуса, в настоящее время перед миром стоят две глобальные угрозы. Среди них — надвигающаяся глобальная рецессия и ядерный апокалипсис. Маск согласился с этим доводом, пожелав миру «прожить хотя бы год без ужасного глобального события».

20 октября американский предприниматель Илон Маск раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) США за излишнее завышение текущих учетных ставок. В дальнейшем ведомство должно снизить их до более приемлемого уровня для борьбы с растущей инфляцией.

При этом Маск заявил, что экономическое положение США сейчас находится на более высоком уровне в сравнении с ситуацией в Европе, где наблюдается заметный рост цен на энергоносители из-за кризиса. Китай, по его словам, также находится в не самом лучшем положении в связи со сложностями на местном рынке недвижимости.