РБК: правительство России начало обсуждение мер борьбы с «голландской болезнью»

Власти России начали искать способы устранения дисбаланса между импортом и экспортом. Ввоз товаров в страну за последнее время снизился, тогда как объемы сырьевого вывоза, напротив, увеличились, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Никто этого не произносит и все боятся произнести, но в целом наша проблема в том, что у нас экспорт и импорт не сбалансированы и их нужно приводить в соответствие друг с другом. Ситуация в экономике искажена прежде всего резким снижением импорта», — заявил один из источников.

Одной из мер, которая поспособствует уравниванию показателей экспорта и импорта, станет смягчение разницы между внутренними и внешними ценами на газ.

«Что является основой конкурентоспособности нашего экспорта? Как правило, разница внутренних и внешних цен на газ. Чем больше газа в стоимости продукции, тем более она конкурентоспособна. По-хорошему, сейчас каким-то образом весь сырьевой экспорт, который в последнее время активно развивался благодаря заниженному курсу рубля, нужно ограничить», — отметил федеральный чиновник.

По его словам, среди возможных вариантов борьбы с «голландской болезнью» — увеличение экспортных пошлин и НДПИ на газ, а также введение равновесного ценообразования на газ.

«Инструментом ограничения сырьевого экспорта может, например, стать дальнейшее увеличение экспортных пошлин и НДПИ для газовой отрасли. Таким образом мы сократим разрыв между внешними и внутренними ценами. Но это будет достаточно жесткая перестройка экономики», — заключил он.

12 сентября расчеты Министерства финансов России указали на снижение доходов федерального бюджета второй месяц подряд. В августе 2022 года этот показатель снизился примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. В июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.