Uniqlo сокращает сеть в России

Японский ритейлер Uniqlo сокращает свою сеть на территоии России. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По информации издание руководство Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию.

Некоторых менеджеров уже направили собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу.

Согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернули как минимум две точки: в марте их было 50, а в конце сентября - 48.

Ранее россияне рассказали, какого зарубежного бренда им будет не хватать больше всего. «Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%)», — сообщается в исследовании. Также сообщалось, что россияне чаще всего хотели бы заказывать из-за границы товары Ikea, Uniqlo и iHerb.