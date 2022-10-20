Регулятор сообщил, что северо-восток США может столкнуться с нехваткой газа зимой

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Bernadett Szabo/Reuters

Председатель Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик рассказал, что северо-восточные штаты США могут столкнуться с дефицитом газа в зимний период. Об этом сообщается на сайте компании.

По сообщению регулятора, речь идет о штатах Новой Англии — Коннектикуте, Мэне, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире, Род-Айленде и Вермонте.

«Все регионы имеют адекватные ресурсы для нормальной зимы. Но важно признать регионы, которые могут столкнуться с экстремальными погодными условиями. В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что некоторые европейцы, похоже, начали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии США. Теперь ЕС может либо продолжить следовать за США, либо вести объединенное и скоординированное развитие, чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из потерь Евросоюза.

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