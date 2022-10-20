Канцлер Австрии высказался о предложениях ЕК об ограничении цен в ЕС для российского газа

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РИА «Новости»

Лучше получать более дорогой газ, чем вообще никакого. Такое мнение высказал канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя предложения Еврокомиссии (ЕК) об ограничении цен в Евросоюзе (ЕС) для российского газа, написало агентство РИА Новости.

«Есть предложения Еврокомиссии в сторону ограничения цен. Само по себе ограничение цен - правильная мера, но внимание: ограничение цен не должно привести к тому, что предложение сократится. Чтобы те, у кого есть, сказали: хорошо, если Европа не готова платить, то продадим газ в Азию. Настоящая проблема — не иметь газа совсем. Лучше иметь дорогой газ, чем никакого», — сказал Нехаммер.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил о существовании некоторого важного количества государств ЕС, которые поддерживают введение ограничений на стоимость газа.

В начале октября Нехаммер выражал мнение, согласно которому ограничение цен на газ в ЕС надо организовать так, чтобы оно не стало эмбарго на российский газ.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что введение ограничения цен на российский газ является глупостью. По мнению президента, такое решение не имеет никаких перспектив.

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