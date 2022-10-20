Глава Мининфраструктуры Украины Кубраков выразил надежду на помощь США в восстановлении

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в его стране рассчитывают на помощь США при восстановлении с участием американского бизнеса и экспертных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По его словам, Украина и США переходят на «стратегический уровень» сотрудничества, где приоритетом являются «проекты выживания», нацеленные на то, чтобы экономика страны «выстояла» и «нормальная жизнь» вернулась на «деоккупированные территории».

Как подчеркнул Кубраков, Киев ожидает, что в данном процессе будут принимать активное участие американский бизнес и экспертные организации.

Министр также рассказал о проведении совместной рабочей группы с участием министерства транспорта и министерства торговли США по этому вопросу в ближайшее время.

19 октября Кубраков подписал с министром торговли США Джиной Раймондо и министром транспорта Питом Буттиджичем совместное заявление о поддержке инфраструктурной устойчивости и восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии одобрило программу помощи Украине, которая предполагает выделение по 500 млн крон (около €20,3 млн) ежегодно с 2023 по 2025 год, передает чешский портал E15. Как заявил глава чешского МИД Ян Липавский, соответствующий план охватывает все аспекты, необходимые для восстановления Украины.