США подозревают сына красноярского губернатора Усса в контрабанде венесуэльской нефти

США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение, которое есть в распоряжении агентства.

Согласно документу, ответчики Юрий Орехов и Артем Усс вместе со своими сообщниками занимались контрабандой нефти, находящейся под санкциями компании PDVSA для «российской алюминиевой компании» и крупнейшего в Китае государственного нефтеперерабатывающего, газового и нефтехимического конгломерата.

Уточняется, что обвиняемые использовали подставные компании для совершения финансовых операций с PDVSA. Таким образом они скрывали их от американских финансовых учреждений.

Ранее Минюст США обвинил пятерых граждан России, в том числе, сына губернатора Красноярского края Артема Усса, в уклонении от санкций и отмывании денег.

Другими фигурантами дела стали Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Тюляков, а также Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.

Также посольство РФ в Риме сообщало о задержании Артема Усса в Милане. Уточняется, что США должны передать в Италию материалы дела в течение полутора месяцев.