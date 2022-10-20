Вице-премьер Чернышенко объяснил передачу функций Ростуризма Минэкономразвитию

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что роспуск Ростуризма и передача его функций Министерству экономического развития позволит властям предельно сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли, передает РИА Новости.

Политик добавил, что за последние годы Ростуризм проделал огромную работу. В том числе запущен национальный проект, включающий более 100 мероприятий, направленных на развитие России. В реализации этого проекта принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес.

Чернышенко также поблагодарил уже бывшую главу Ростуризма Зарину Догузову за весомый вклад в развитие российской индустрии туризма и выразил уверенность, что она продолжит работать в отрасли.

«Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей», — подытожил Чернышенко.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму.