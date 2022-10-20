Мишустин: антироссийские санкции недружественных стран ударили по ним самим

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что введенные против РФ санкции недружественных стран ударили по ним самим. Об этом он сказал на пленарном заседании форума «Сделано в России», передает РИА Новости.

Председатель правительства отметил, что вводя новые и новые санкции в отношении России, эти страны хотели нанести как можно больший урон российской промышленности, финансовой системе.

«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, для оппонентов Российской Федерации не стало преградой даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны. В конечном итоге антироссийские санкции ударили по самим недружественным странам, они сталкиваются с рекордным увеличением цен, в том числе по части газа, электроэнергии, бензина, хлеба, отметил премьер-министр России.

«Во многих государствах так называемого развитого мира, еще недавно гордившегося «зелеными» технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Финляндия выступила за новые санкции против России.

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Санкции против России
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