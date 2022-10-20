Минэкономразвития: курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит Чернышенко

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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет продолжать курировать направление сферы туризма в правительстве. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Днем 20 октября стало известно, что Ростуризм упраздняется, а его функции делегируются Минэкономразвития.

«Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко», — уточнили в пресс-службе российского ведомства.

Подчеркивается, что министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования и ряд других направлений.

«Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц...», — добавили представители структуры.

Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу со дня его публикации — 20 октября.

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