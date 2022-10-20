В «Роснано» раскрыли оптимальный вариант проведения реорганизации компании

Оптимальным вариантом реорганизации «Роснано» является изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли в них частного капитала. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

«Наиболее целесообразным представляется изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли частного капитала. На первом этапе — в пропорции 1 к 4, с учетом интересов государства», — сказано в заявлении.

В компании уточнили, что такая модель используется в проектах с государственным финансированием. В частности, согласно правилам финансирования инвестиционных проектов средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), доля частного капитала не должна превышать 25% от общего объема.

19 октября газета «Ведомости» сообщила о планах правительства расформировать компанию «Роснано». Как написало издание, это обусловлено снижением экономической эффективности инвестиционного холдинга, а также действием международных санкций. В данных условиях господдержка компании выглядит нецелесообразной.