Байден представил свой план по стабилизации цен на нефть

Байден: США начнут восполнять стратегический нефтяной резерв при цене ниже $70 за баррель

close
100%
Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продадут 15 миллионов баррелей из национального стратегического нефтяного резерва (SPR) к концу года, а пополнение запасов начнут, когда цены упадут ниже $70 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

План Байдена направлен на то, чтобы увеличить предложение и предотвратить скачки цен на нефть. Американский президент отметил, что «при необходимости» США готовы продать дополнительные объемы нефти.

Агентство отмечает, что решение нефтедобывающих стран ОПЕК+ сократить добычу нефти в преддверии промежуточных выборов в США может привести к тому, что возглавляемая Байденом демократическая партия потеряет контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

Ранее министерство энергетики США получило от президента Джо Байдена указание к возможному новому значительному высвобождению нефти из стратегических запасов зимой. Еще весной он распорядился направить на рынок 180 млн баррелей нефти из государственных запасов. Такой шаг помог стабилизировать рынок и снизить цены на топливо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть