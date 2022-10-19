Reuters: страны G7 не планируют распространять потолок цен на нефть из РФ на страны ОПЕК

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Dmitry Lovetsky/AP

В минфине США заявили, что установление потолка цен на российскую нефть не затронут производителей ОПЕК. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, США сообщили об этом представителям стран ОПЕК. Это может помочь ослабить напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, которая возникла после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Ранее отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией вошли в непростой период из-за договоренности государств - участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Эмбарго на поставки властям Саудовской Аравии оружия, на котором настаивают некоторые законодатели из Демократической партии, при реализации оставит президенту Джо Байдену ограниченное пространство для маневра. Авторы отмечают, что, принимая во внимание озабоченность американского правительства действиями Ирана в регионе, полный отказ сторон от сотрудничества практически исключен.

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