Альфа-Банк даст 10% кэшбэка на все покупки по Альфа-Карте

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Альфа-Банк

Альфа-Банк анонсировал акцию для новых клиентов: 10% кэшбэка за все покупки по Альфа-Карте.

Каждый, кто оформит дебетовую Альфа-Карту с 10 октября до 30 ноября, получит 10% кэшбэка за все покупки по карте, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что максимальный размер повышенного кэшбэка — 2000 рублей.

Новый клиент оформляет карту до 30 ноября, тратит по ней 20 000 в месяц и получает 2 000 рублей назад. Обычно банки по таким акциям не дают больше 500 — 1 000 рублей.

Кроме того, по дебетовой Альфа-Карте удобно снимать наличные: есть большие лимиты — до 500 000 рублей день и до 1 000 000 рублей в месяц.

Также банк предоставляет возможность снимать наличные в банках-партнерах без комиссии.

В Альфа-Банке отмечает, что карта бесплатная и ее привозит курьер.

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