Патрушев заявил о возможной новой волне миграции в мире из-за энергетического кризиса в Европе

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предположил, что энергетический кризис в Европе, вызванный санкциями Запада, поспособствует новой миграционной волне в мире. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания Совбеза, которое провел президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Менять место жительства людей также вынуждают последствия ограничительных мер в экономике. Нелегитимные односторонние санкции Запада привели к существенному снижению уровня жизни населения в целом ряде государств, сокращению доступа к товарам первой необходимости, включая продукты питания и лекарственные средства», — сказал секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявлял, что в России необходимо внести изменения в концепцию миграционной политики. По его словам, до конца 2022 года эти изменения будут внесены из-за «серьезных геополитических и экономических изменений в мире».

До этого по итогам прошедшего заседания Совбеза он отметил, что после ослабления карантинных ограничений в России в 2022 году число иностранцев, прибывших в Россию, выросло на треть. По его словам, в основном они приезжают с целью трудоустройства.

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