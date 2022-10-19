Минсельхоз допустил повышение цен на газировку в России после ввода акциза

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Стоимость газированной воды в России может увеличиться после введения акциза на сахаросодержащие напитки. Это будет обусловлено сокращением производства и ростом затрат компаний и предприятий, приводит слова представителей Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РБК.

«Введение акциза на сладкие безалкогольные напитки может привести к росту цен, снижению их производства и потребления. Среди других рисков, которые несет акцизное регулирование, — сокращение числа производителей и формирование нелегального рынка безалкогольных напитков», — говорится в материале.

Кроме того, в ведомстве сочли не до конца проработанными критерии, по которым можно определить, является ли напиток сахаросодержащим или нет.

«Введение акциза будет затруднительно из-за того, что в документах по стандартизации и техническому регулированию сейчас нет отдельной категории «сахаросодержащие напитки», а также критериев, что к ним относится», — сообщается в статье.

18 октября Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают ввод акциза на сахаросодержащие напитки. Надбавка составит 7 рублей за литр и начнет действовать с 1 января 2023 года.

Из-за ввода акциза уже пересмотрел свои инвестиционные планы на ближайшее будущее один из крупнейших в России производителей газированных напитков — компания «Черноголовка». Налоговая надбавка приведет к сокращению финансирования проектов фирмы в Подмосковье, в Поволжье и Краснодарском крае. В то же время уровень падения производства компании может составить «критические» 20%.

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