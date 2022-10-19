Spiked: Европа принесла в жертву свою промышленность ради «зеленой» повестки

Приверженность Европы зеленой идеологии привела к экономическим бедам всего региона, что поставило под удар весь промышленный сектор, при этом проблемы будут лишь усиливаться. Об этом сообщает портал Spiked.

Европейские политики по-прежнему пребывают в заблуждении по поводу будущего региона. Большинство из них считают, что нынешние глобальные потрясения — не более чем временное состояние, и что не за горами возврат к миру 90-х. При этом данным заблуждением страдают не только европейские дипломаты, но и многие ведущие экономисты. Все это, в итоге, привело к состоянию рецессии в Европе и упадку промышленности и экономики. При этом определенный вклад в текущие проблемы был внесен «зеленой» политикой.

В публикации указали, что в учебниках экономики период деловой активности всегда сменяется спадом, при этом общая положительная тенденция для роста сохраняется. То есть рынок очищается от ненужных компаний во время рецессии, сдуваются пузыри, происходит чистка системы для будущего роста. Примерно по такой схеме развивалась экономика Европы и США в XX веке. Однако сейчас такого прогноза может и не быть.

Авторы статьи добавили, что за нынешней рецессией в Европе вряд ли может последовать период роста и модернизации. В текущих реалиях, скорее всего, последует сценарий стремительной деиндустриализации региона.

18 октября председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что «ледяная война» Запада с РФ приведет к гибели «зеленой повестки» в Европе. Пушков уверен, что европейские страны не смогут полностью отказаться от энергоресурсов из России и двигаться по «зеленому» пути.