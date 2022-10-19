Объем наличных средств в обращении у россиян второй раз за 20 лет оказался выше ₽15 трлн

Объем наличных на руках у россиян второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей на фоне введения частичной мобилизации. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные ЦБ.

В сентябре 2022 года объем наличных средств в обращении вырос на 930 млрд рублей и по итогам месяца достиг 15,1 трлн рублей. При этом предыдущий рекордный объем наличных у россиян был в феврале 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине. Тогда этот показатель составил 15,8 трлн рублей.

В пресс-службе Центробанка отметили, что рост спроса на наличные у россиян в сентябре оказался выше средней динамики. Такая ситуация связана с желанием людей подстраховаться из-за неопределенности. При этом часть из этих средств используется в повседневных расходах вместо безналичных платежей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что с учетом отрицательного опыта во время финансовых сложностей люди пытаются сохранить на руках больше наличных средств. Кроме того, рост объема наличных в обращении связан с отъездом части россиян в другие страны. При этом такие решения принимаются в спешке, а в этом случае проще всего снять наличные со счета.

13 октября в данных ЦБ о формировании ликвидности банковского сектора сообщалось, что россияне продолжают забирать свои деньги из банков — с вкладов и накопительных счетов. Начиная с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, объем наличных деньги в обращении растет без перерывов. За период с 21 сентября по 12 октября общая сумма наличности в обращении увеличилась на 869,6 млрд рублей.