Глава ЕК сообщила о необходимости совместных закупок газа

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа и стремления к энергетической солидарности в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ЕК, благодаря совместным действиям получится избежать конкуренции, приводящей к росту цен.

«К этому нас подталкивает опыт минувшего лета, когда компании конкурировали друг с другом при закупках, вызывая тем самым рост цен», — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии добавила, что сейчас ЕС удалось заполнить свои хранилища газа на 92%.

Помимо того, организация в будущем рассчитывает изучить механизмы ограничения на газ, задействованные в Португалии и Испании, заключила Урсула фон дер Ляйен.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть