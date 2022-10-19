Глава ЕК сообщила о необходимости совместных закупок газа

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа и стремления к энергетической солидарности в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ЕК, благодаря совместным действиям получится избежать конкуренции, приводящей к росту цен.

«К этому нас подталкивает опыт минувшего лета, когда компании конкурировали друг с другом при закупках, вызывая тем самым рост цен», — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии добавила, что сейчас ЕС удалось заполнить свои хранилища газа на 92%.

Помимо того, организация в будущем рассчитывает изучить механизмы ограничения на газ, задействованные в Португалии и Испании, заключила Урсула фон дер Ляйен.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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