«Ведомости»: Минвостокразвития оценило в 80 млн тонн объем не вывезенных на Восток грузов

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что объем не вывезенных по железной дороге грузов в восточном направлении за период с января по сентябрь составил 80 млн тонн, из-за чего грузоотправители РФ потеряли порядка 1,5 трлн руб. выручки. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Он отметил, что трудности с вывозом грузов на так называемом Восточном полигоне, а также в дальневосточных портах «усугубляют перегруженность железных дорог» углем.

Чекунков объяснил, что необходимость вывоза больших объемов угля создает проблемы для транзита и экспорта более прибыльных товаров: металлов, удобрений, древесины.

Министр подчеркнул, что до закрытия европейского рынка эти грузы везли через южные и западные порты. По его словам, автодороги и речной транспорт не могут стать альтернативным решением проблемы, а железная дорога, считает Чекунков, не справится с вывозом всего объема грузов на восток.

«Единственный способ «вытащить» экспорт из европейской части РФ в Азию — «раскатать» Севморпуть (СМП)», — указал он.

При этом министр подчеркнул, что этим способом можно будет воспользоваться только при реализации планов по строительству ледоколов и судов ледового класса, создания аварийно-спасательной, гидрометеорологической и другой инфраструктуры.

Ранее в РЖД предложили уменьшить объем отгрузок угля на экспорт из Кузбасса в восточном направлении в ближайшие несколько лет.