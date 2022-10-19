США могут провести новые интервенции из стратегического резерва нефти зимой

Министерство энергетики США получило от президента Джо Байдена указание к возможному новому значительному высвобождению нефти из стратегических запасов зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Президент <...> призывает министерство энергетики быть готовыми к дополнительным значительным продажам нефти из стратегического резерва этой зимой, если в этом возникнет необходимость из-за действий России или иных событий, дестабилизирующих глобальные рынки», — говорится в сообщении Белого дома.

Сообщается, что директива Байдена была принята после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики США в среду выставит на продажу 15 млн баррелей нефти. Президент США Джо Байден еще весной распорядился направить на рынок 180 млн баррелей нефти из государственных запасов. Такой шаг помог стабилизировать рынок и снизить цены на топливо.