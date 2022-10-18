Ректор РАНХиГС Мау предложил российским властям задуматься о переходе к мобилизационной экономике

Властям России следует рассмотреть возможность перехода к мобилизационной модели экономики. Такой тип не будет противоречить рыночной системе и не означает возврата к советским практикам, приводят слова ректора РАНХиГС Владимира Мау «Ведомости».

«В макроэкономическом прогнозе надо более подробно проработать сценарий внутренней мобилизации, я имею в виду именно экономической мобилизации», — заявил Мау в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, подобная модель подразумевает усиление роли государства, специфичный рынок труда, институционализацию индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

«Если 30 лет назад казалось, что наступило торжество либеральной экономики, то сейчас очевидно, что с точки зрения характера производительных сил, если прибегать к марксистской терминологии, роль государства опять возрастает», — заключил Мау.

Он добавил, что если в конце 1990-х и 2000-х говорилось о вытеснении частных инвестиций государственными, то сейчас в России складывается принципиально иная ситуация. Частный бизнес не готов активно вкладывать денежные средства в развитие экономики, поэтому роль государства в подобной модели будет значительно выше.

«Частный сектор не готов вкладывать, причем не из-за инвестклимата, а из-за высокой неопределенности, причем это касается не только России — тенденция глобальная. Поэтому роль государственных инвестиций в условиях мобилизационной экономики будет значительно выше, чем раньше», — пояснил он.

5 июля вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в обозримом будущем стране не потребуется переход экономики «на военные рельсы». Планируемые поправки к законодательству в отношении военно-промышленного комплекса (ВПК) не потребуют перепрофилирования гражданских предприятий для нужд армии.