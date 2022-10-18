Премьер Саксонии выступил за возобновление поставок сырья из России после СВО на Украине

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германии нужно возобновить поставки сырья из России после окончания конфликта на Украине. Его слова приводит газета Bild.

«Мы должны уточнить, что на самом деле с арабскими странами заключается достаточно контрактов на поставку (энергоресурсов. — «Газета.Ru»), что федеральное правительство привержено также добыче газа внутри страны, и что мы согласны с тем, что после окончания этой войны мы снова хотим возобновить поставки сырья из России», — заявил Кречмер.

Он также отметил, что объявленный немецким правительством механизм сдерживания цен на газ для потребителей является «правильной основой для расчетов».

В конце сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян подписали соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности. Сообщалось, что нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию компании RWE.