Еврокомиссия предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае ЧП

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Bela Szandelszky/AP

Еврокомиссия (ЕК) предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае ЧП. Соответствующее заявление было сделано в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает ТАСС.

«Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — сказано в сообщении.

Также в заявлении ЕК отмечается, что это обязательство распространят на «неподключенные государства с объектами СПГ», однако должно соблюдаться условие, что «газ может транспортироваться в государство-член», где он нужен.

18 октября агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа Европейского союза сообщало, что ЕС временно отказался от планов вводить потолок цен на газ из-за разногласий между странами.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей в Европе газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергокризисом.

До этого стало известно, что правительства европейских стран ведут переговоры об аренде гигантских плавучих электростанций, ожидая трудности с поставками энергии зимой.

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