На Украине заработал интернет-сервис по продаже дров

В кабмине Украины сообщили о начале работы государственного интернет-магазина дров для населения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт правительства.

«В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой», — пояснили в правительстве.

В ведомстве добавили, что Лесхозы уже начали принимать онлайн-заказы.

Согласно описанию проекта, необходимо указать лишь адрес доставки топлива, а система выберет ближайший лесхоз и направит туда заявку. Для предотвращения оптовых закупок в системе необходима авторизация, также предусмотрен лимит в 15 кубометров дров за сезон на пользователя.

Уточняется, что к настоящему моменту уже реализованы почти 2,5 млн кубометров дров, и планируется реализовать еще 1,1 млн до конца года.

Также на сайте есть инфографика с объяснениями энергетической ценности.

На сайте магазина покупателя встречает инфографика об энергетической ценности различных пород древесины и советы по определению объема древесного топлива.