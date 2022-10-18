На Украине заработал интернет-сервис по продаже дров

Украинское правительство запустило государственный интернет-магазин для продажи дров

close
100%
РИА Новости

В кабмине Украины сообщили о начале работы государственного интернет-магазина дров для населения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт правительства.

«В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой», — пояснили в правительстве.

В ведомстве добавили, что Лесхозы уже начали принимать онлайн-заказы.

Согласно описанию проекта, необходимо указать лишь адрес доставки топлива, а система выберет ближайший лесхоз и направит туда заявку. Для предотвращения оптовых закупок в системе необходима авторизация, также предусмотрен лимит в 15 кубометров дров за сезон на пользователя.

Уточняется, что к настоящему моменту уже реализованы почти 2,5 млн кубометров дров, и планируется реализовать еще 1,1 млн до конца года.

Также на сайте есть инфографика с объяснениями энергетической ценности.

На сайте магазина покупателя встречает инфографика об энергетической ценности различных пород древесины и советы по определению объема древесного топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть