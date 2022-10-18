Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в России

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Ralph Peters/Global Look Press

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что он намерен обратиться в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube на территории РФ в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда. Об этом сенатор рассказал РИА «Новости»

Кроме того, Пушков указал на «постоянную сетевую агрессию» видеохостинга в отношении российских официальных ресурсов, что, по его мнению, также является причиной для блокировки интернет-ресурса.

Председатель комиссии Совфеда сообщил, что аналогичное обращение он направит и в Генпрокуратуру.

«Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру России с предложением ввести оборотный штраф для Google и продумать возможность блокировки YouTube», — сказал он.

По данным Пушкова, за последнее время YouTube заблокировал более 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов.

«Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры», — считает сенатор.

Он уверен, что политика YouTube нуждается в «самых жестких» ответных мерах.

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ рассказали, что планов блокировки YouTube в России по-прежнему нет.

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