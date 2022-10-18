Британская энергокомпания BP приобрела производителя биогаза Archaea за $4,1 млрд

Британская энергетическая компания BP заявила о покупке производителя биогаза из США Archaea Energy за $4,1 млрд. Об этом сообщается на сайте британский организации.

Сумма сделки составит $4,1 млрд, где $3,3 млрд пойдут на выплаты акционерам Archaea, еще $800 млн будут потрачены на погашение долгов компании. При этом акционеры Archaea получат по $22 за акцию, то есть прибыль держателей акций компании по сравнению с рыночной стоимостью в пятницу составит 54%.

Биогаз — газ, получаемый в результате разложения биомасс на свалках или фермах под воздействием особых бактерий. Американская Archaea имеет под управлением 50 производств по всей территории Штатов.

В начале августа ВР опубликовала отчетность по итогам 1 полугодия 2022 года, в котором заявила о намерении остаться в России. Компания заявила, что контрсанкции со стороны Москвы не позволяют ВР отказаться от доли в «Роснефти» и осуществить продажу акций «Роснефти» на Московской бирже, а также оценить вероятность какого-либо сценария выхода из актива.

До этого ВР объявила о намерении продать долю в «Роснефти» в размере 19,75% и доли в других совместных проектах в РФ в связи со спецоперацией России на Украине. Британский холдинг также владеет долями в трех СП с «Роснефтью»: «Таас-Юрях нефтегазодобыча» (20%), «Ермак нефтегаз» (49%) и «Харампурнефтегаз» (49%).