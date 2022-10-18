Минэнерго решило сохранить льготные тарифы на электроэнергию в нескольких регионах России

Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии, решив отложить их отмену до 2025 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По первоначальному замыслу льготы хотели отменять уже с 1 января 2023 года, но Минэнерго планирует отложить запуск либерализации цен до 1 января 2025 года. При этом список регионов с льготными тарифами появился еще в 2010 году. Это было сделано ради решения проблемы растущих неплатежей. Однако подобная схема предполагает, что на коммерческих потребителей остальной части страны ложится дополнительная финансовая нагрузка.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) заявили, что последовательно выступают за либерализацию энергорынка, то есть за отмену льготных тарифов. Другие участники рынка также выступили за отмену льгот, но при этом указали, что необходимо рассмотреть возможность более мягких темпов либерализации рынка. Кроме того, льготы для регионов действуют за счет производителей и потребителей электроэнергии из других регионов, а производители недополучают 13 млрд руб. в год.

Промышленные потребители также выступили против сохранения льгот еще на два года. То есть отсрочка до 2025 года может лишь демотивировать участников рынка, усугубляя ситуацию с перекрестным субсидированием.

4 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление кабмина писал, что правительство России отменило действие льготного технологического присоединение к электросетям, действовавшее с 2009 года.