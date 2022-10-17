Bloomberg: Евросоюз усилит защиту критически важной инфраструктуры после ЧП на «Северных потоках»

Власти Евросоюза (ЕС) усилят меры безопасности на объектах критически важной инфраструктуры из-за опасений повтора актов саботажа в связи с утечкой газа на трубопроводной системе «Северных потоков». Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, на этой неделе порекомендует государствам-членам активизировать сотрудничество и провести стресс-тестирование ключевой инфраструктуры, начиная с энергетики, а затем других секторов с высоким риском, таких как связь, транспорт и космос», — говорится в материале.

Уязвимость ЕС оказалась в центре внимания в прошлом месяце, когда на трубопроводной системе «Северных потоков» произошли четыре крупные утечки газа в результате предполагаемых атак извне. Однако последствия после этого инцидента ощутили на себе важные отрасли европейских стран.

«Железнодорожное движение в северной Германии также было остановлено на несколько часов после того, как были перерезаны радиотелеграфы, а утечка нефти в польском трубопроводе «Дружба» привела к дальнейшему росту опасений саботажа, прежде чем официальные лица сочли, что это, вероятно, несчастный случай», — указывается в статье.

Меры безопасности принимаются властями Евросоюза на фоне стремления блока сократить уровень энергетической зависимости от России и смягчить рост цен на энергоносители. Однако существует риск, что Москва в ответ на эти действия ЕС может предпринять обратные шаги для «подрыва данного энергоперехода», предостерегает агентство.

17 октября министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил о риске «страшной и неопределенной» зимы из-за энергетического кризиса в Европе. Однако в случае экономного энергопотребления регион может выйти из кризиса с относительно невысокими потерями.