Politico: ведущие западные эксперты сравнили текущий кризис глобальной экономики с хаосом

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Ведущие американские и европейские эксперты оценили текущую экономическую обстановку в мире как хаос, который никто не поможет преодолеть в обозримом будущем. К такому выводу они пришли в ходе дискуссии на экономическом форуме в Вашингтоне, сообщает издание Politico.

«Мировая экономика находится в состоянии хаоса. Никто не придет на помощь. Чувство страха окружало встречи министров финансов и руководителей центральных банков в Вашингтоне на этой неделе, на фоне одного из самых тревожных моментов для мировой экономики за последние годы», — говорится в материале.

Список проблем, с которыми столкнулась мировая экономика за последнее время, оказался «пугающе» большим. Среди ключевых трудностей — растущая инфляция, жесткая кредитно-денежная политика Центробанков ведущих стран и другие факторы, утверждает издание.

«Список забот — пугающе длинный: упрямо сохраняющаяся инфляция, удручающие процентные ставки, паника вокруг усугубляющегося кризиса энергоснабжения, маниакальные рынки и раскручивание правительства Великобритании», — сообщается в статье.

Глобальные экономические потрясения, вызванные конфликтом на Украине и усилением энергетического кризиса, станут проверкой на прочность для ведущей роли властей США в решении мировых проблем. Однако предложения Федеральной резервной системы (ФРС) пока недостаточны весомые для решения этой задачи.

«Министр финансов Штатов Джанет Йеллен убедила лидеров G7 поддержать ограничение цен на российскую нефть <....> и призвала союзников США ускорить экономическую поддержку Украины <....> Но эти предложения ограничены по масштабам по сравнению с ответом на финансовый кризис 2008 года, например, когда официальные лица США вливали деньги в мировую экономику», — заключило Politico.

10 октября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о риске глобальной рецессии в 2023 году. Замедление темпов роста грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. В то же время суммарные потери от кризиса к 2026 году вырастут до $4 трлн.

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