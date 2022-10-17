Счетная плата предупредила о рисках для потребительского спроса в России

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Счетная палата (СП) раскритиковала прогноз Министерства экономического развития на 2023-2025 годы. Ведомство сочло излишне позитивным в отношении потребительского спроса и инфляции в России, сообщает РБК со ссылкой на заключение СП по проекту федерального бюджета.

«В прогнозе рост (потребительского спроса — «Газета.Ru») обеспечивается за счет роста доходов населения, а также за счет роста кредитования и оттока средств с депозитов. Однако в условиях высокой неопределенности население может проявить более сдержанную позицию при использовании кредитов и своих сбережений на потребление, что наблюдалось, например, в 2020 году в период пандемии», — пришли к выводу аудиторы СП.

По их мнению, на ситуацию в ближайшие годы также повлияет внеплановая индексация тарифов, которая в декабре 2022 года будет проведена второй раз за год — на 8,5-9% после 3-4% в июле. Этот фактор может привести к сокращению денежных сбережений граждан.

«В совокупности рост тарифов превысит уровень прогнозируемой инфляции и составит порядка 13%, что, по мнению Счетной палаты, следует рассматривать как негативный фактор по отношению к потребительскому спросу в конце 2022 и начале 2023 года», — заключили аудиторы.

11 октября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил о намерении валютного регулятора улучшить прогноз по ВВП страны в 2022 году. Июльский прогноз ЦБ предполагал снижение темпов развития российской экономики от 4% до 6%. Однако за последнее время снижение темпов активности бизнеса идет по более пологой линии, что может скорректировать ожидания регулятора.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть