Счетная плата предупредила о рисках для потребительского спроса в России

Счетная палата (СП) раскритиковала прогноз Министерства экономического развития на 2023-2025 годы. Ведомство сочло излишне позитивным в отношении потребительского спроса и инфляции в России, сообщает РБК со ссылкой на заключение СП по проекту федерального бюджета.

«В прогнозе рост (потребительского спроса — «Газета.Ru») обеспечивается за счет роста доходов населения, а также за счет роста кредитования и оттока средств с депозитов. Однако в условиях высокой неопределенности население может проявить более сдержанную позицию при использовании кредитов и своих сбережений на потребление, что наблюдалось, например, в 2020 году в период пандемии», — пришли к выводу аудиторы СП.

По их мнению, на ситуацию в ближайшие годы также повлияет внеплановая индексация тарифов, которая в декабре 2022 года будет проведена второй раз за год — на 8,5-9% после 3-4% в июле. Этот фактор может привести к сокращению денежных сбережений граждан.

«В совокупности рост тарифов превысит уровень прогнозируемой инфляции и составит порядка 13%, что, по мнению Счетной палаты, следует рассматривать как негативный фактор по отношению к потребительскому спросу в конце 2022 и начале 2023 года», — заключили аудиторы.

11 октября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил о намерении валютного регулятора улучшить прогноз по ВВП страны в 2022 году. Июльский прогноз ЦБ предполагал снижение темпов развития российской экономики от 4% до 6%. Однако за последнее время снижение темпов активности бизнеса идет по более пологой линии, что может скорректировать ожидания регулятора.