В Минэке заявили о возможном ослаблении рубля до 72,2 за доллар к 2025 году

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс отечественной валюты будет постепенно ослабевать и к 2025 году с 68,1 рубля достигнет отметки в 72,2 рубля по отношению к доллару. Об этом в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление - с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году», — отметил Решетников.

По его словам, реальный эффективный курс рубля будет на стабильном уровне, но при этом на 15% крепче средних показателей с 2016 по 2021 год.

Он добавил, что на курс рубля будет оказываться меньшее давление из-за снижения притока зарубежных валют по счету текущих операций. Также на рубль повлияет и постепенная переориентация потоков капитала.

16 октября кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать серьезных колебаний курса валют, а рубль не ослабнет до 80 к доллару. По его словам, резкого изменения курса валют не может быть из-за того, что ситуация на рынке кардинально не меняется. То есть соотношение доллара и евро определяется торговым балансом экспорта и импорта.

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