Минфин выразил готовность при необходимости подержать из бюджета РФ приграничные регионы

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что Минфин видит дополнительные издержки приграничных российских территорий, и поддержка им в случае необходимости будет оказана из федерального бюджета, передает РИА «Новости».

На заседании депутаты задали вопрос о том, могут ли приграничные регионы рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета незапланированных расходов, возникающие в связи со специальной военной операцией на Украине. Уточняется, что ряд приграничных регионов несут незапланированные траты, влияющие на выполнение взятых ими ранее публичных обязательств.

«Безусловно, министерство финансов будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнять свои взятые публичные обязательства. Если требуется дополнительная поддержка, она всегда будет оказана», – сказал Сиуланов.

Он добавил, что ресурсы на это в бюджете и текущего года, и в последующие периоды есть.

Ранее Минфин обратился к правительству с предложением продлить мобилизованным россиянам сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

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