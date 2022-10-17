Доходы от экспорта Норвегии выросли на 66,5% в сентябре на фоне роста цен на энергоресурсы

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Стоимость экспорта Норвегии в сентябре выросла на 66,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, составив 217,8 млрд норвежских крон (около $20,5 млрд). Об этом сообщается на сайте Статистического управления королевства.

«Рост стоимости экспорта в прошлом месяце обусловлен высокими ценами на нефть, газ, нефтепродукты, электроэнергию, рыбу и металлы, намного превысившими прошлогодний уровень», — отметила представитель ведомства Тереза Лекен Вестре.

По подсчетам экспертов, положительное сальдо торгового баланса страны в сентябре дошло до 122,4 млрд крон ($11,5 млрд), что в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

В период с января по сентябрь 2022 года Норвегия заработала 888,7 млрд крон ($83,6 млрд) на поставках газа и 397,7 млрд крон ($37,4 млрд) на экспорте нефти. Общая сумма в 1,3 трлн крон ($121 млрд) оказалась также в два раза выше показателей прошлого года за тот же период.

11 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил власти Норвегии в попытке нажиться на экспорте газа в Европу. Политик призвал власти Норвегии поделиться «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной.

До этого издание iDNES сообщило, что Норвегии в этом году улыбнулась удача и в этом году она заработает на продаже газа в несколько раз больше, чем в прошлом. Однако страна столкнулась с выбором: солидарность иди жадность. При этом к солидарности Норвегия относится не лучшим образом, желая заработать побольше.

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