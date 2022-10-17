Хуаньцю шибао: золото из США совершает глобальную «миграцию» на восток

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Американское золото стало массово «мигрировать» в восточные страны из-за роста экономик региона и ситуации на Украине. Об этом сообщает «Хуаньцю шибао».

В последнее время золото пользуется необычайной популярностью на рынке Азии, в то время как западные инвесторы утрачивают к нему интерес. Одна из главных причин происходящей «великой миграции» заключается в росте восточных экономик. Еще одной причиной является спецоперация России на Украине, отметили в публикации.

По данным издания, рост процентных ставок в западных странах уменьшил инвестиционную привлекательность золота, что спровоцировало перетекание золота на восточные рынки. Речь идет о том, что западные инвесторы распродают драгметалл, а азиатские — скупают дешевые ювелирные украшения и слитки.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что «утечка золота на восток» ясно отражает в себе изменения в экономическом ландшафте в масштабах всего мира.

В конце августа РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР писал, что в июле Китай нарастил импорт золота из России в Китай в 8,6 раза по сравнению с июнем — он достиг $108,8 млн.

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