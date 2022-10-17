Ряд стран летом перестали покупать зерно у Украины

Свыше 30 стран в июне — июле нынешнего года оставили список покупателей украинского зерна. Об этом свидетельствуют оценка РИА «Новости», сделанная на основе данных платформы ООН Comtrade.

Согласно опубликованным ранее данным агентства, страны с развитой экономикой стали главными покупателями украинского зерна в июне — июле 2022 года, на них пришелся 81% от всех поставок. В этот период на 43% уменьшились объемы поставок. Так, на рынки было экспортировано продукции на $771 млн против $1,3 млрд годом ранее.

На этом фоне список покупателей покинули Албания, Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Дания, Джибути, Индия, Иордания, Иран, Йемен, Канада, Конго, Коста-Рика, Мавритания, Мадагаскар, Намибия, Нигерия, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Палау, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Танзания, Тринидад и Тобаго, Черногория, Шри-Ланка, Эфиопия и Япония. В совокупности в июне — июле прошлого года они купили зерна почти на $222 млн.

При этом минувшим летом Украина привлекла также новых партнеров — Латвия, Люксембург, Сейшелы, Словакия, Словения, Финляндия и Эстония. Они приобрели зерна на $2,3 млн, что составило 3% от всех продаж в июне — июле.

Среди развивающихся стран, которые перестали в июне — июле приобретать украинское зерно, Мавритания, Мадагаскар, Нигерия, Саудовская Аравия и Танзания смогли купить его как минимум на сопоставимые суммы у Германии или Польши. Румыния, которая стала крупнейшим покупателем украинского зерна, пока не раскрыла свои данные по дальнейшим операциям со злаковыми.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.